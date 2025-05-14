Sopayla dövülen eşek öldü

80 yaşındaki S.C.'nin başına çuval geçirerek sopayla dakikalarca dövdüğü eşek öldü.

Sopayla dövülen eşek öldü

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde köyde yaşayan 80 yaşındaki S.C., başına çuval geçirdiği eşeğe defalarca elindeki sopayla vurdu.

S.C., dengesini kaybederek yere yığılan hayvana sopayla vurmaya devam etti.

SERBEST BIRAKILDI

İhbar sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan S.C. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

EŞEĞİN ÖLDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Şiddete uğrayan eşeğin ise öldüğü öğrenildi.

Sopayla dövülen eşek öldü - 1 Eşeğin şiddete uğradığı anlar

HAYTAP Sivas Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, "Bu hayvanı emekli hayvanlar çiftliğimize almak istedim. Fakat Kangal Tarım İlçe Müdürlüğü'ne ve köyün muhtarına ulaştığımda, hayvanın artık orada olmadığını, dövülerek öldürüldüğünü söylediler." dedi.

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