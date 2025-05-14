Sopayla dövülen eşek öldü
80 yaşındaki S.C.'nin başına çuval geçirerek sopayla dakikalarca dövdüğü eşek öldü.
Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde köyde yaşayan 80 yaşındaki S.C., başına çuval geçirdiği eşeğe defalarca elindeki sopayla vurdu.
S.C., dengesini kaybederek yere yığılan hayvana sopayla vurmaya devam etti.
SERBEST BIRAKILDI
İhbar sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan S.C. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
EŞEĞİN ÖLDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ
Şiddete uğrayan eşeğin ise öldüğü öğrenildi.
HAYTAP Sivas Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, "Bu hayvanı emekli hayvanlar çiftliğimize almak istedim. Fakat Kangal Tarım İlçe Müdürlüğü'ne ve köyün muhtarına ulaştığımda, hayvanın artık orada olmadığını, dövülerek öldürüldüğünü söylediler." dedi.
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