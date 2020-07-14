Şort giydiği için saldırıya uğradı

Yalova'da yaşayan üniversite öğrencisi Beril Nisa Aydın, şort giydiği için kendisini darp ettiği iddiasıyla 70 yaşındaki adamdan şikayetçi oldu.



ODTÜ öğrencisi olan Beril Nisa Aydın, hasta kedisini veterinere götürüyordu. Çınarcık ilçesindeki minibüs durağında 70 yaşındaki Hüseyin A. ile karşılaştı.

''SEN BU ŞORTU GİYEMEZSİN'' DEYİP TOKAT ATTI

Öğrencinin iddiasına göre yaşlı adam genç kıza yaşını sorup, "Sen bu şortu giyemezsin" dedi ardından da sol kolundan tutup tokat attı ve darp etmeye başladı.

Aydın’ın çığlıklarını duyanlar jandarmayı aradı. Genç kız hastaneden darp raporu aldı. Zanlı ise adliyeye sevk edildi.

TOKAT ATTIĞINI İTİRAF ETTİ

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Hüseyin A. ifadesinde, genç kıza şort giydiği için tokat attığını itiraf etti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.