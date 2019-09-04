İnsanlığa faydalı olmak için çalışan sosyal girişimler, insanlığın sıfır noktası Göbeklitepe’de buluşuyor.



Toplumsal fayda yaratmak için çalışan sosyal girişimcilerin yol haritalarını çizmelerine yardımcı olan global platform Red Bull Amaphiko’nun yoğunlaştırılmış eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect, bu yıl 24-25 Eylül 2019 tarihlerinde Göbeklitepe’de gerçekleşecek.



Projelerini hayata geçirmiş ya da fikir aşamasını tamamlamış sosyal girişimciler başvuru yapabilecek.



İlham verici program; projelerini hayata geçirmiş ya da fikir aşamasını henüz geçmiş erken aşama sosyal girişimcilere özel kapsamlı eğitim programları, paneller ve atölyeler sunacak.



Bu yıl üçüncü kez gerçekleşecek Red Bull Amaphiko Connect’e katılmak için başvurular 2-10 Eylül 2019 tarihleri arasında www.redbull.com.tr/amaphiko adresi üzerinden alınacak.



ntv.com.tr’nin medya sponsoru olarak destek verdiği etkinlikte girişimciler ilham dolu bir programla karşılacak.



İki günlük program kapsamında “Geçmiş Çağlardan Günümüze Teknoloji ve Dijitalleşme” konulu bir panel de düzenlenecek.



Red Bull Amaphiko Connect ile sosyal girişimler hem projelerini geliştirmek için bir arada olacak hem de tarihin en önemli dönüm noktalarından birine şahitlik eden Göbeklitepe’de çok özel seanslara da yer verecek olan özenle hazırlanmış bir eğitimin tadını çıkaracak.