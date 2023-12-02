Sosyal Güvenlik Kurumu 75 uzman yardımcısı alacağını duyurdu: SGK personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere personel alımı ilanı paylaştı. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre başvurular, 4 Aralık'ta başlayacak ve 20 Aralık saat 23.59'da sona erecek.



aşvuru formları, e-Devlet üzerinden "Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" bölümünden veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.



Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuruların arasından en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacak.



Sınav, 10 Ocak-19 Ocak tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında gerçekleştirilecek.



Giriş sınavı, tek aşamalı ve sözlü olacak.



Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki ilandan ulaşılabilecek.

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere personel alımı ilanı paylaştı. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre başvurular, 4 Aralık'ta başlayacak ve 20 Aralık saat 23.59'da sona erecek.



aşvuru formları, e-Devlet üzerinden "Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" bölümünden veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.



Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuruların arasından en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacak.



Sınav, 10 Ocak-19 Ocak tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında gerçekleştirilecek.



Giriş sınavı, tek aşamalı ve sözlü olacak.



Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki ilandan ulaşılabilecek.