Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) 35 müfettiş yardımcısı alacak

SGK MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI SINAVI HAKKINDA



Başvurularda adayın beyan ettiği bilgilerin doğruluğu esas alınacak, KPSS puanı sistem üzerinden kontrol edilecek.

Yazılı sınav, 20 Aralık 2025 Cumartesi günü iki oturum, 21 Aralık 2025 Pazar günü ise bir oturum olmak üzere toplam üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav yeri, SGK Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/Ankara olacak.



Adayların, 2024 veya 2025 KPSS’den KPSSP43 ya da KPSSP48 puan türlerinden en az 80 puan almış olması gerekiyor. En yüksek puanlı 175 aday yazılı sınava katılmaya hak kazanacak.



Yazılı sınavda başarılı olabilmek için her bir dersten 60, genel ortalamada ise en az 70 puan almak şart. Başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavda bilgi düzeyinin yanı sıra muhakeme, iletişim ve kişisel yetkinlikler de değerlendirilecek.



Giriş sınavı sonuçları, asil ve yedek listeler halinde SGK’nın resmi internet sitesi (www.sgk.gov.tr) ve Kariyer Kapısı platformu üzerinden duyurulacak.



Adayların sınava girerken Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurması zorunlu olacak. Cep telefonu, elektronik cihaz ve kopya girişiminde bulunan adayların sınavı geçersiz sayılacak.



SGK, gerçeğe aykırı beyanlarda bulunan adayların sınavlarının iptal edileceğini ve haklarında yasal işlem yapılacağını hatırlattı.