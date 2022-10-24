Sosyal konut projesinde ilk temeller atılıyor

Sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında 17 ilde, 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri yarın törenle atılacak.

Sosyal konut projesinde ilk temeller atılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı () eliyle hayata geçirilen "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde 5 bin 615 sosyal konutun ilk temellerinin atılması dolayısıyla Ankara'nın Sincan ilçesinde tören düzenlenecek.

Törene, Cumhurbaşkanı 'ın da katılması bekleniyor.

İlişkili Haberler

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde rant uyarısı

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde rant uyarısı

İlişkili Haberler

TOKİ'nin sosyal konut ve arsa projeleri için örnek ödeme planı

TOKİ'nin sosyal konut ve arsa projeleri için örnek ödeme planı

Sosyal konut projesinde ilk temeller atılıyor - 1

PROJEYE BAŞVURAN SAYISI 7,5 MİLYONU AŞTI

"İlk Evim İlk İş Yerim" projesine 7,5 milyonu aşkın kişi başvurdu, resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı ise 4 milyon 900 bine ulaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "13 Eylül'de müjdemizi verdik. Sadece 40 gün sonra ilk temelleri atıyoruz. 'İlk Evim İlk İş Yerim' projemizde yarın büyük gün." mesajını paylaştı.

İlişkili Haberler

Sosyal konut projesinden ilk görüntüler ortaya çıktı (İşte 17 ilde yapılacak olan sosyal konutların proje fotoğrafları)

Sosyal konut projesinden ilk görüntüler ortaya çıktı (İşte 17 ilde yapılacak olan sosyal konutların proje fotoğrafları)

İlişkili Haberler

Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya geliyor

Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya geliyor

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...