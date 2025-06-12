Sosyal medya depresyonu tetikliyor mu? Çarpıcı sonuçlara ulaşıldı

Bilim insanları, üç yıl boyunca tweens (9-13 yaş arası çocuklar) üzerindeki sosyal medya kullanımı ve depresyon belirtilerini gözlemledi. Çalışmaya göre, sosyal medya kullanımındaki artış, ilerleyen dönemlerde depresyon belirtilerini şiddetlendiriyor.

Mayıs ayında JAMA Network Open dergisinde yayımlanan çalışmada yaklaşık 12 bin preteens (ön-ergen) takip edildi. Pediatri Doçenti Jason Nagata, Washington Post’a dikkat çeken araştırmanın bulgularını aktardı.



Çalışma süresince günlük sosyal medya kullanımı, 9 yaşında günde ortalama 7 dakikayken, 13 yaşında 74 dakikaya yükseldi. Aynı dönemde depresyon belirtileri ise yüzde 35 arttı. Nagata, “Sosyal medya, depresyon belirtilerini artıran ciddi bir risk faktörü gibi görünüyor'' dedi.



Uzman isim, teknik olarak çoğu sosyal medya platformunun minimum yaş sınırının 13 olduğunu ancak çalışmanın başında 9-10 yaşlarındaki çocukların yüzde 20’sinin sosyal medya hesabı olduğunu, 11-12 yaşlarında ise bu oranın iki katına çıktığını belirtti. Çocukların ortalama üç farklı platformda hesapları olduğunu belirten Nagata, en yaygın olan uygulamanın TikTok olduğunu açıkladı. TikTok'u Instagram ve Snapchat takip etti.

Nagata, “Bu durum, yaş doğrulama sistemlerinin yeterince çalışmadığını gösteriyor. Kurallar ve yasalar olsa da, çocuklar teknolojiye yeterince hakim oldukları için bunları aşabiliyor” ifadelerini kullandı.



SİBER ZORBALIĞA DİKKAT



Aynı grup gençlerle yapılan başka bir çalışmada, 11-12 yaşlarındaki çocukların siber zorbalığa maruz kalmaları durumunda intihar düşüncesi veya girişiminde bulunma risklerinin iki katın üzerinde olduğu ortaya çıktı. Ayrıca bu çocukların marihuana, alkol ve tütün gibi maddeleri deneme olasılıkları da oldukça yüksek.



Sosyal medyanın depresyon belirtilerini artırmasının bir diğer nedeni ise “yer değiştirme” (displacement) olarak açıklanıyor. Nagata, “Günde sadece 24 saat var. Çocuklar ekranlarda ve sosyal medyada ne kadar çok zaman geçirirse, uyku ya da fiziksel aktivite gibi sağlığa faydalı başka aktiviteler için o kadar az zaman kalıyor” dedi.



Gençlerin yüzde 63’ünün yatak odalarında gece boyunca telefon ya da elektronik cihaz bulundurduğu belirtildi. Uzmanlar, akıllı telefonların odanın dışında tutulması gerektiğini söyledi.

