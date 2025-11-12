Sosyal medya doktorlarına bakanlık ayarı. Savcılığa suç duyurusu yapılacak

Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yönetmelikte, “Sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılması ve yaptırılması yasaktır.” denilirken, hangi koşullarda tanıtım yapılacağı ayrıntılı belirlendi.

Yönetmeliğe göre sosyal medya tanıtımlarında şu hususlara dikkat edilecek:

Sağlık tesislerinin hasta tedavi ettiği uzmanlık dallarından başka hastaları kabul ve tedavi ettiği izlenimi yaratılmayacak

Halkı yanıltan, yanlış yönlendiren ve diğer kuruluşlar aleyhine kendi hizmetlerini ön plana çıkaran tanıtım ve bilgilendirme yapılamayacak.

Tıbben kabul edilmemiş tedavi yöntemlerinin tanıtımı yapılamayacak, bu yöntemlerle hastalıkların tedavi edildiği veya tedaviye yardımcı olunduğuna dair ifadeler kullanılamayacak.

Ana dal ve yan dal uzmanlıkları dışında, herhangi bir ad altında sertifika ve benzeri eğitim belgelerine dayalı uzmanlık ünvanı yazılamayacak ve kullanılamayacak.

Yazılı, görsel, işitsel basın ve yayın organları, sosyal medya platformları, internet siteleri gibi mecralarda hasta veya yakınlarının sağlık hizmetine yönelik teşekkür veya memnuniyet ifadeleri üzerinden reklam mahiyetinde paylaşım yapılamayacak.

Tanıtım ve bilgilendirmeler, hastayı sağlık meslek mensubuna veya sağlık kuruluşuna doğrudan veya dolaylı biçimde yönlendirecek içerikte olamayacak.

Tıbbi yardım hizmetleri, genel sağlık kontrolü (check-up), sağlık taraması, danışmanlık, bilgilendirme gibi sebeplerle yayın ve iletişim kanalları vasıtasıyla belirli bir sağlık meslek mensubuna ve sağlık tesisine yönlendirme yapılamayacak.

Sağlık meslek mensubu veya sağlık tesisi tarafından, sağlık hizmetine konu olan cihaz, ürün veya hizmetin diğerlerinden farklı ya da daha üstün olduğu algısı oluşturacak biçimde insanların güvenini kötüye kullanan ya da bilgi eksikliğini istismar eden tanıtım ve bilgilendirme yapılamaz, örtülü veya açık olarak firma, ürün veya marka tanıtımı yapılamaz, internet bağlantısı verilemez.

Yönetmeliğe göre, sosyal medya paylaşımlarında hasta kimlikleri ve bilgileri açıkça yer almayacak, hastadan izin almadan görüntüsüne yer verilmeyecek, hastaların gerçek kişi olduklarına dair bilgiler açıkça belirtilecek.

Hastaların memnuniyet, tedavi sonuçlarına ilişkin görüşlerine tanıtımlarda yer verilemeyecek.

Doktorlar, sponsorluk gibi anlaşmalarla tanıtımlarını yapamayacak.

Yönetmelikte, aykırı davrananlar için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı da belirtildi.