Sosyal medya dolandırıcılığı operasyonu: 5 ilde 33 kişi gözaltına alındı

Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 37 şüpheliden 33’ü yakalandı.



Operasyonda çok sayıda dijital materyal, pos cihazı, banka kartı ile birlikte 21 bin 390 lira nakit para ele geçirildi.

Şüphelilerin mağdurlara sosyal medya üzerinden ulaştıkları, düşük ödemeyle yüksek kazanç vaadettikleri, ardından da çeşitli giderleri bahane ederek birçok kez para istedikleri tespit edildi.

Hesap hareketlerinde yapılan incelemede de bir yıl içinde 165 milyon liranın üzerinde hareketin olduğu belirlendi. Aynı gruba yönelik daha önce yapılan üç operasyon da toplam 63 şüpheli tutuklanmıştı.

