Sosyal medya düzenlemesi bu yıl tamamlanacak: İki ayrı yaş grubu olacak

16 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışma sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemenin bu yıl hayata geçeceğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye ’yi temsilen katıldığı ve BM Genel Kurulu’ndan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliği olan Kadının Statüsü Komisyonu toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu. 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medyanın sınırlandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin soru üzerine Göktaş, dijital bağımlılıkla mücadele konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

İKİ AYRI YAŞ SINIRI OLACAK



Türkiye'de bu konuda yaşanan kaygıların benzerlerinin dünya genelinde yaşandığını ifade eden Göktaş, “Bu kapsamda 13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere iki aşamalı bir düzenleme hayata geçirmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

DÜZENLEME BU YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK



Bu konuda sosyal medya platformları ve ailelere de önemli görevler düştüğünü belirten Göktaş, şöyle devam etti:



“Çalışmamızı son aşamaya getirip bu yıl içinde Meclisimize sunmayı planlıyoruz.



Sosyal medya platformlarının da belli algoritmaları oluşturmaları, belli yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekiyor.



Bu düzenlemeler için onlara da belli bir süre vereceğiz. Dolayısıyla bir yıl içinde bu düzenlemeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz.”