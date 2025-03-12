Sosyal medya ele verdi: Sürücülere ceza yağdı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılan paylaşımlarda kural ihlali yaptığı iddia edilen araçla ilgili olarak ayrıntılı inceleme başlattı.



Yapılan kamera incelenmesi sonucunda kural ihlali yaptığı anlaşılan aracın plakası tespit edilerek sürücüye trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirerek makas atmaktan 9 bin 267 TL, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamaktan 993 TL ile yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak suçundan ise 993 TL olmak üzere maddelerinden toplam 11 bin 253 TL cezai işlem uygulandı.

