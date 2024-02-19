Sosyal medya Esra Erol'daki sözde mehdiyi konuşuyor: Mustafa Çabuk hakkındaki iddialar

Mustafa Çabuk hakkında ihbarlar yağmaya başlarken, söylenen iddialar sosyal medyada da çok konuşuldu. Programa bağlanan bir izleyici Mustafa Çabuk'un yanında bulunan gençleri terbiye etmek için çubuklarla dövdüğünü söylerken, "25 yaşındaki yeğenim onun tuzağına düştü. 300 kişi zorla tutuluyor" dedi.



13 Şubat 2024 tarihli canlı yayında ailesiyle karşı karşıya gelen 21 yaşındaki Mevlüde Olgun, kaçırılmadığını söyledi.Sorulan soruları yanıtsız bırakan Mevlüde Olgun, "Siz inanmak zorunda değilsiniz, Allah bize yeter ben kayıp değilim. Beni bir daha rahatsız etmeyin" diyerek canlı yayını terk etti.Mustafa Çabuk ile sosyal medyada denk geldiği bir video ile tanıştığını söyleyen Hasan, "2019 yılında mehdinin geleceğini biliyordum. Biz daha önce Ağva'da yaşadık, orada bize otel vermedikleri için 1,5 yıl orada kalıp Çanakkale'ye geldik. Biz tarikat değiliz, biz ailemizi terk etmedik. Asıl onlar bizi terk ettiler, yanımıza gelmeyerek..." dedi.





Kaldıkları evde yanlış bir şey yapmadıklarını ve 'Mehdi' olarak bildikleri Mustafa Çabuk'un yardım ettiğini söyleyen Hasan, "Biz buraya kendi birikimlerimizi vererek yaşıyoruz, kendi evim, arabam, altınlarımız vardı onları paylaşıyoruz. Mehdi Aleyhisselam asla para almıyor" dedi.

"Mehdi'" olduğunu iddia eden Mustafa Çabuk, kaçak kazıda yakalandı… Sözde hocanın şu an akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesi ile yakalandığı anda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmak üzere aranması olduğu ortaya çıktı.