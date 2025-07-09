Sosyal medya fenomeni "Basel" tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, sosyal medya platformu X'te "Basel" rumuzunu kullanarak yaptığı paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılmasının ardından gözaltına alınan Bekir Aslan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Aslan'ın savcılıkça ifadesi alındı.

"Basel" rumuzlu sosyal medya fenomeni Bekir Aslan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Hakkında "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan soruşturma başlatılan Aslan'ın, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Cumhurbaşkanına hakaret", "nefret ve ayrımcılık" ile "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından arşiv kaydı bulunduğu belirlenmişti.