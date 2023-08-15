Sosyal medya fenomeni Burak Can Taşan motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde köpeğe çarparak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Burak Can Taşan idaresinde henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet, Kozan Caddesi'nde yola çıkan köpeğe çarparak devrildi, sürücü yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince müdahale edilen sürücü, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Seyhan Devlet Hastanesine sevk edilen Taşan, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Taşan'ın motosikletiyle videolar çekip paylaşımlar yapan sosyal medya fenomeni olduğu öğrenildi.

