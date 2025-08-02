Sosyal medya fenomeni çifte 308 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan yoğun ihbarlar üzerine başlatılan ve kamuoyunda "Fenomenler Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 2024 yılının Temmuz ayında gerçekleştirdiği operasyonda aralarında güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Neslim Güngen, İnanç Güngen, Ali Osman Tunca, Aydın Avcı, Ayhan Tunca, Birol Kerçek, Buket Hoşmen, Cengiz Alkan, Enes Talha Yavuz, Erdi Taşçı, Hakan Çebi, Hakan Kadir Erdemir, Oğuzhan Küllü, Süheyla Dalman, Şerif Ali Tıltay, Yavuz Demir, Yelda Yılmaz, Yeliz Çalışkan ve Yusuf Genç tutuklanırken, Cansel Emir, Dilek Kara, Kemal Faruk Yazgan, Mahmut Erol Aydın, Onur Günal, Özcan Dalkıran ve Şendoğan Akman'ın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. İddianamede 9 kişi ile özel bir banka mağdur sıfatı ile yer alırken, güzellik merkezi franchise sözleşmesi imzalatılarak mağdur edilen 6 kişi de müşteki olarak belirtildi.

"SORUŞTURMA ŞİKAYET DİLEKÇESİ İLE BAŞLATILDI"



İddianamenin başlangıcında, soruşturmanın başlatılmasına neden olan şikayete yer verildi. 10 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne iletilen şikayet dilekçesinde, Neslim Güngen'in kendi ismini taşıyan güzellik merkezi üzerinden kara para akladığı ve naylon fatura düzenlediği belirtildi. Neslim Güngen'in kendisi ve eşi adına çok sayıda ev ve araba ile 125 farklı şirketin sahibi olduğunun belirtildiği şikayette, "Dilan Polat ne yapıyorsa, aynısını Neslim Güngen de yapıyor" ifadeleri yer aldı. Neslim Güngen'in kurduğu güzellik merkezi ve bu şirket üzerinden yapıldığı iddia edilen dolandırıcılık ve haksız kazancn detaylı bir şekilde anlatıldığı şikayet üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Soruşturmanın başlamasının ardından, 29 Kasım 2023 tarihinde Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen ve şikayet dilekçesinde ismi geçen 4 kişi hakkında Küçükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Ardından 12 Temmuz 2024 tarihindeki operasyonda yeniden gözaltına alınan çift, bu kez çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.