Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’a örgüt suçlaması | Gözaltına alınanların ifadeleri ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir’in iş yerini kurşunlattırmaya azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alındı.
Aynı soruşturma kapsamında Ronay’la birlikte 5 kişi daha yakalandı.
RONAY’A ÖRGÜT SUÇLAMASI
Savcılığa sevk edilen Ronay hakkındaki soruşturmanın, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak, tehdit, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını kapsadığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen Ece Ronay ve 4 şüpheli Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda ifadesi alınmak üzere savcılığa götürüldü. Yaşı küçük olan bir şüpheli ise Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’na sek edildi.
KAAN AKKUŞ’UN ADINI VERDİLER
Şüphelilerin emniyetteki ifadelerine ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.
İş yerlerine saldırı düzenleyen şüphelilerin kendilerini azmettiren kişinin Kaan Akkuş olduğunu itiraf ettikleri, Ece Ronay’ın ise kendisi hakkındaki bütün iddiaları reddettiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir’nin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Ronay’la birlikte, Bilir’in iş yerini kurşunladığı tespit edilen 5 kişi daha yakalanmıştı.
Ece Ronay’a ait cep telefonları, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki uzman ekipler tarafından inceleme altına alınmıştı.
Ronay ile tetiği çeken şüphelilerin bağlantısı araştırılıyor.
Aralık ayı başında da Ece Ronay’ın Kocaeli Gebze ve İstanbul Kadıköy’deki güzellik merkezlerine silahlı saldırı düzenlenmişti.
Emniyete başvuran Ronay, saldırılarla ilgili şikayetçi olmuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Polis Adliye
- Fenomen
- Gözaltı