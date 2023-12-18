Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’a örgüt suçlaması | Gözaltına alınanların ifadeleri ortaya çıktı

Eski eşinin iş yerinin kurşunlatılması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay’a suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlaması yöneltildi. Ronay emniyetteki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları redderken, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen şüpheliler, yurt dışında yaşayan Kaan Akkuş’un azmettirmesiyle saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’a örgüt suçlaması | Gözaltına alınanların ifadeleri ortaya çıktı
Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın telefonu inceleniyor

Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın telefonu inceleniyor

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Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir’in iş yerini kurşunlattırmaya azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

Aynı soruşturma kapsamında Ronay’la birlikte 5 kişi daha yakalandı.

RONAY’A ÖRGÜT SUÇLAMASI

Savcılığa sevk edilen Ronay hakkındaki soruşturmanın, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak, tehdit, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını kapsadığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen Ece Ronay ve 4 şüpheli Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda ifadesi alınmak üzere savcılığa götürüldü. Yaşı küçük olan bir şüpheli ise Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’na sek edildi.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’a örgüt suçlaması | Gözaltına alınanların ifadeleri ortaya çıktı - 1 Ronay ve gözaltındaki diğer isimlerin adreslerine özel harekat destekli operasyon düzenlenmişti

KAAN AKKUŞ’UN ADINI VERDİLER

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerine ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.

İş yerlerine saldırı düzenleyen şüphelilerin kendilerini azmettiren kişinin Kaan Akkuş olduğunu itiraf ettikleri, Ece Ronay’ın ise kendisi hakkındaki bütün iddiaları reddettiği öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’a örgüt suçlaması | Gözaltına alınanların ifadeleri ortaya çıktı - 2 Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

NE OLMUŞTU?

Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir’nin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Ronay’la birlikte, Bilir’in iş yerini kurşunladığı tespit edilen 5 kişi daha yakalanmıştı.

Ece Ronay’a ait cep telefonları, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki uzman ekipler tarafından inceleme altına alınmıştı.

Ronay ile tetiği çeken şüphelilerin bağlantısı araştırılıyor.

Aralık ayı başında da Ece Ronay’ın Kocaeli Gebze ve İstanbul Kadıköy’deki güzellik merkezlerine silahlı saldırı düzenlenmişti.

Emniyete başvuran Ronay, saldırılarla ilgili şikayetçi olmuştu.

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