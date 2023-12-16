Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın telefonu inceleniyor

Eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay ile tetiği çeken şüpheliler arasındaki bağlantı araştırılıyor.

Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Ronay'la birlikte, Bilir'in iş yerini kurşunladığı tespit edilen 5 kişi daha yakalanmıştı.

Ece Ronay'a ait cep telefonları, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki uzman ekipler tarafından inceleniyor.

Ronay ile tetiği çeken şüphelilerin bağlantısı araştırılıyor.

Aralık ayı başında da Ece Ronay'ın Kocaeli Gebze ve İstanbul Kadıköy'deki güzellik merkezlerine silahlı saldırı düzenlenmişti.

Emniyete başvuran Ronay, saldırılarla ilgili şikayetçi olmuştu.

