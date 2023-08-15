Sosyal medya fenomeni, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Adana'da motosiklet paylaşımlarıyla sosyal medyada fenomen olan Burak Can Taşan seyir halindeki motosikletiyle önüne çıkan köpeğe çarptıktan sonra yola savruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki Taşan, kurtarılamadı.

Sosyal medya fenomeni, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

'nın merkez Sarıçam ilçesinde köpeğe çarparak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Burak Can Taşan idaresinde henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet, Kozan Caddesi'nde yola çıkan köpeğe çarparak devrildi, sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince müdahale edilen sürücü, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Seyhan Devlet Hastanesine sevk edilen Taşan, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Taşan'ın motosikletiyle videolar çekip paylaşımlar yapan fenomeni olduğu öğrenildi.

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