İstanbul manzarasıyla sosyal medyada fenomen haline gelen dünyaca ünlü Büyük Valide Han'ın kubesinde reklam filmi çekilmesi tepkilere neden oldu.

Eminönü'deki hanın çatısının bir bölümü 2016 yılında kubbeyle birlikte çökmüş olayda şans eseri zarar gören kimse olmamıştı. Çatıya çıkan kapıya Fatih Belediyesi'nce mühür de vurulmuştu.

Bunun ardından 1 liraya karşılığında çıkılan kubbelerin üzerinde zıplayarak fotoğraf çektirme devri de sona ermişti. Aynı dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Koruma Kurulu'nun yazılı kararıyla mülk sahipleri hanın bakım ve onarımı konusunda uyarılmış ve çatıya çıkış yasağı konulmuştu.

Ancak yasağa rağmen geçtiğimiz günlerde kubbede yine ünlü bir markanın reklam çekimi yapıldığı öğrenildi. Büyük Valide Han'ın çatısı ünlü bir şampuan markasının televizyon reklam çekimini üstlenen yabancı bir prodüksiyon şirketine açıldı. Oldukça kalabalık oldukları görülen prodüksiyon ekibi, çatıya set çadırı kurdu, kilolarca ağırlıktaki stüdyo kamera sistemleriyle yasaklı çatıyı adeta platoya çevirdi.

MEŞHUR HANIN TARİHİ

Osmanlı hükümdarlarından Sultan I. Ahmed'in eşi Kösem Sultan'ın, 17'nci yüzyılda kervansaray kompleksi şeklinde, vakıf malı olarak inşa ettirdiği Büyük Valide Han, günümüze kadar ulaşan kültürel miraslarımızın arasında önemli bir yere sahip. İpek Yolu'nun duraklarından ve dünyanın en eski ve en önemli alışveriş merkezlerinden biri olan İstanbul limanlarına Doğu'dan develerle mal taşıyan kervanların son durağı olan Osmanlı hanlarının en büyüğü olarak bilinen Büyük Valide Han, günümüzde Fatih ilçesinin Eminönü semtinde bulunuyor. Yüzyıllar geçmesine rağmen bugün de ticaretin önemli merkezleri olan Tahtakale, Mercan ve Mahmutpaşa ve Kapalıçarşı'nın tam ortasında, Çakmakçılar Yokuşu'nda yer alan tarihi hanın odaları şimdilerde genellikle tekstil üretiminin yapıldığı ve çeşitli zanaat dallarının icra edildiği atölyeler olarak kullanılıyor.