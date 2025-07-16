Sosyal medya fenomenine pusu: Kızlarının sağlık durumu ağır

Sosyal medya fenomeni Arda Edeoğlu'na silahlı saldırıya ilişkin Van Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



Saldırının 11 Mayıs tarihinde İkinisan Caddesi'nde meydana gelen ve İbrahim Bayram'ın hayatını kaybettiği silahlı kavga ile bağlantılı olduğu öne sürüldü.



Saldırı sonucunda araçta bulunan sosyal medya fenomeni Arda Edeoğlu takma isimli Onur Karael ve üç kızı yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 36 yaşındaki Onur Karael kurtarılamadı.



Tedavisi devam ve yaşları 4 ila 9 arasında değişen üç kızın ikisinin hayati tehlikesi var.



GÖZALTINA ALINDILAR



Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

