Sosyal medya fenomenleri için torba yasa hazırlığı (TikTok’taki yayınlar için “lisans iptali” açıklaması)

Dilan Polat – Engin Polat soruşturmasıyla Türkiye’nin gündemine oturan sosyal medya fenomenlerine ilişkin yeni bir torba yasa hazırlığı var.
Açıklama TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’dan geldi.
Fenomenlerin gelirlerinin araştırılması, muhasebeleştirilmesi ve vergilendirmesi konusunda hazırlık içinde olduklarını söyleyen Yayman, ciddi adımlar atılacağının mesajını verdi.
"ASLA TASVİP EDİLEMEZ"
Yayman, sosyal medya platformu TikTok’a ilişkin de konuştu.
“TikTok başta olmak üzere dijital mecralarda milletimize, ahlakımıza, ailemize, çocuklarımıza yönelik; başta müstehcenlik olmak üzere uygulamalar asla tasvip edilemez.” diyen Yayman, uygulamada bağış yapılmasının “meselenin vahametini” ortaya koyduğunu söyledi.
LİSANS İPTALİNE VARACAK ADIMLAR
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu olarak, başta bant daraltma, yayın yasağı ve reklam yasağı gibi adımlar atabileceklerini söyleyen Yayman, gerekirse lisans iptaline varacak adımların atılabileceğini söyledi.
TIKTOK TEMSİLCİSİ KOMİSYONDA AÇIKLAMA YAPACAK
“TikTok’taki hiçbir şekilde tasvip etmeyeceğimiz bir takım yayınları, bir takım görüntüleri, kınıyoruz, lanetliyoruz.” diyen Hüseyin Yayman, “7 Aralık tarihinde TikTok’un Türkiye ve Avrasya Tik temsilcisi Emir Gelen beyi davet ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Dijital Mecralar Komisyonuna gelecek ve bu konularla ilgili açıklama yapacak.” ifadelerini kullandı.
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