Sosyal medya fenomenleri için torba yasa hazırlığı (TikTok’taki yayınlar için “lisans iptali” açıklaması)

LİSANS İPTALİNE VARACAK ADIMLAR

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu olarak, başta bant daraltma, yayın yasağı ve reklam yasağı gibi adımlar atabileceklerini söyleyen Yayman, gerekirse lisans iptaline varacak adımların atılabileceğini söyledi.



TIKTOK TEMSİLCİSİ KOMİSYONDA AÇIKLAMA YAPACAK



“TikTok’taki hiçbir şekilde tasvip etmeyeceğimiz bir takım yayınları, bir takım görüntüleri, kınıyoruz, lanetliyoruz.” diyen Hüseyin Yayman, “7 Aralık tarihinde TikTok’un Türkiye ve Avrasya Tik temsilcisi Emir Gelen beyi davet ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Dijital Mecralar Komisyonuna gelecek ve bu konularla ilgili açıklama yapacak.” ifadelerini kullandı.

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