İstanbul merkezli 5 ilde internet üzerinden uyuşturucu madde kullanamayı özendirici yayınlar yapan sosyal medya fenomenlerine operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Daire Başkanlığı'nın ortaklaştığı düzenlediği operasyon kapsamında İstanbul'da Pucca lakaplı yazar Pınar Karagöz, bir milyon takipçili Youtuber Ali Muhsin Atam, Şam lakaplı rapçi Şamil Kürşad Oymak, Burry Soprana lakaplı rapçi Burak Aydoğduoğlu gözaltına alındı.
Diğer illerde de operasyonların devam ettiği bildirildi.
SOSYAL MEDYA NASIL VERGİLENDİRİLECEK?