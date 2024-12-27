Sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı kararı

Sosyal medya fenomenlerine yönelik yasa dışı bahis operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin isimli fenomenler gözaltına alındı. Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürerken, gözaltındaki isimlerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı kararı
Foto: Arşiv

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’da yüksek takipçili fenomenlerine yönelik operasyonu yapıldı.

Bahis sitelerinin reklamını yaptığı belirlenen 8 sosyal medya fenomeni hakkında gözaltı kararı verildi.

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Emniytet güçleri şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyonda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin isimli dört fenomen gözaltına aldı.

Polis hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelileri arıyor.

Gözaltına alınan şüpheliler Çağlayan’daki Adalet Sarayı’na sevk edildi.

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