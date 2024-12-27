Sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı kararı

Emniytet güçleri şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.



Operasyonda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin isimli dört fenomen gözaltına aldı.



Polis hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelileri arıyor.



Gözaltına alınan şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.