Sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı kararı
Sosyal medya fenomenlerine yönelik yasa dışı bahis operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin isimli fenomenler gözaltına alındı. Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürerken, gözaltındaki isimlerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
İstanbul’da yüksek takipçili sosyal medya fenomenlerine yönelik yasa dışı bahis operasyonu yapıldı.
Bahis sitelerinin reklamını yaptığı belirlenen 8 sosyal medya fenomeni hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniytet güçleri şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.
Operasyonda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin isimli dört fenomen gözaltına aldı.
Polis hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelileri arıyor.
Gözaltına alınan şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
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