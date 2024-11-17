Sosyal medya fenomenlerinin silahlı kavgası: Yaralandığı anı canlı yayında paylaştı

Bu arada kavgada silahla yaralanan Çağla Yıldırım'ın olay anı ve sonrasını sosyal medya hesabından canlı yayında paylaştığı görüntüler de ortaya çıktı. Ayrıca ikilinin bir uygulama üzerinden konuşmalarını da gün içerisinde sosyal medya hesaplarında paylaştıkları görüldü.



ŞENER VE ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI



Olay yerinden otomobille kaçan Cansum Şener ve erkek arkadaşı, polis ekiplerinin çalışması ile kısa sürede Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Şener'in 80 suç kaydı olduğu ve olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.