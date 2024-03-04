Sosyal medya gündeminde iki kadın şarkıcı: Beyonce ve Ariana Grande

Beyonce ve Ariana Grande'nin yeni şarkıları sosyal paylaşım ağlarında gündemde.



Sosyal medya kullanıcıları kısa videolarda Ariana Grande'nin şarksıyla dans ediyor ya da şarkıyı videoların fon müziği olarak kullanıyor.



Dünya bir yandan da Beyonce'nin country türündeki yeni şarkısı ile dans ediyor.



Ariana Grande'nin "Eternal Sunshine" isimli yeni albümünün çıkış şarkısı "Yes and" Madonna'nın 1990 çıkışlı "Vogue" parçasıyla benzerlik taşıyor.



2020'den bu yana albüm çıkarmayan Ariana Grande, yeni albümünü 8 Mart dünya kadınlar gününde piyasaya sürecek.

DANS AKIMI BAŞLATTI

2023 yılı boyunca Rönesans albümünün konser turuyla izleyiciyi şaşırtan Beyonce, Amerikan futbolu ligi şampiyonluk maçında tanıttığı iki yeni country şarkısıyla bir kez daha dinleyiciye sürpriz yaptı.



"Texas Hold Em" şarkısı kısa sürede popüler oldu hatta sosyal medya kullanıcıları bir dans akımı başlattı.