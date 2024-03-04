Sosyal medya gündeminde iki kadın şarkıcı: Beyonce ve Ariana Grande

Son zamanlarda sosyla medya platformlarında iki ünlü kadın şarkıcının müzikleri sık sık karşımıza çıkıyor. Ariana Grande "Yes and" şarkısıyla çıkış yaparken Beyonce  "Texas Hold Em" ile gündemde.

Sosyal medya gündeminde iki kadın şarkıcı: Beyonce ve Ariana Grande

ve 'nin yeni şarkıları sosyal paylaşım ağlarında gündemde.

Sosyal medya kullanıcıları kısa videolarda Ariana Grande'nin şarksıyla dans ediyor ya da şarkıyı videoların fon müziği olarak kullanıyor.

Dünya bir yandan da Beyonce'nin country türündeki yeni şarkısı ile dans ediyor.

Ariana Grande'nin "Eternal Sunshine" isimli yeni albümünün çıkış şarkısı "Yes and" Madonna'nın 1990 çıkışlı "Vogue" parçasıyla benzerlik taşıyor.

2020'den bu yana albüm çıkarmayan Ariana Grande,  yeni albümünü 8 Mart dünya kadınlar gününde piyasaya sürecek.

DANS AKIMI BAŞLATTI 

2023 yılı boyunca Rönesans albümünün konser turuyla izleyiciyi şaşırtan Beyonce, Amerikan futbolu ligi şampiyonluk maçında tanıttığı iki yeni country şarkısıyla bir kez daha dinleyiciye sürpriz yaptı.

"Texas Hold Em" şarkısı kısa sürede popüler oldu hatta sosyal medya kullanıcıları bir dans akımı başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...