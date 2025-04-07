Sosyal medya harekete geçirdi: Arkada çocuk taşıyan çekiciye ceza
Tekirdağ'da çekicinin arkasında çocuk taşıyan sürücüye 9 bin 456 lira para cezası uygulandı.
Kapaklı ilçesinin Karaağaç-Bahçeağıl kara yolunda ilerleyen bir çekicinin üzerinde çocuğun seyahat ettiğini görüldü.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracı Y.D.'nin kullandığını belirledi.
Sürücüye 9 bin 456 lira para cezası uygulandı.
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