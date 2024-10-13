Sosyal medya için düzenleme sinyali

Sosyal medya platformu Discord'a çocuklara yönelik istismar ve müstehcenlik nedeniyle erişim engeli getirilmesinin ardından sosyal medya platformları bir kez daha gündemde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şiddet ve istismar gibi içeriklere yönelik yeni düzenleme yapılabileceğini söyledi.

Sosyal medya için düzenleme sinyali
SON DAKİKA:Yayın platformu Twitch kapatılacak mı? Uraloğlu'ndan açıklama

SON DAKİKA:Yayın platformu Twitch kapatılacak mı? Uraloğlu'ndan açıklama

Haberi Görüntüle

Sosyal medya platformları Telegram ve Discord üzerinden yapılan paylaşımlara tepkiler sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanal 7 yayınında sosyal medyada şiddet ve istismar içerikli paylaşımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, toplumun sosyal medyayı sevdiğini dile getirip "Dünyada kullanımı 6,5 saat iken bizde 7 saat." dedi.

DÜZENLEMELER YAPILIYOR

Sosyal medyanın belirli kurallara göre disipline edilmesi gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, düzenlemeler yapıldığını da duyurdu. "İnsanların tercihlerini sınırlandırmamız söz konusu değil." diye konuşan Uraloğlu, "Discort'u kapattık. Malum olaylar olmadan kapanmış olsaydı, ciddi bir tartışma olurdu." ifadelerini kullandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Gebze'de hayvan katliamına soruşturma

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...