Sosyal medya için düzenleme sinyali
Sosyal medya platformu Discord'a çocuklara yönelik istismar ve müstehcenlik nedeniyle erişim engeli getirilmesinin ardından sosyal medya platformları bir kez daha gündemde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şiddet ve istismar gibi içeriklere yönelik yeni düzenleme yapılabileceğini söyledi.
Sosyal medya platformları Telegram ve Discord üzerinden yapılan paylaşımlara tepkiler sürüyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanal 7 yayınında sosyal medyada şiddet ve istismar içerikli paylaşımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Uraloğlu, toplumun sosyal medyayı sevdiğini dile getirip "Dünyada sosyal medya kullanımı 6,5 saat iken bizde 7 saat." dedi.
DÜZENLEMELER YAPILIYOR
Sosyal medyanın belirli kurallara göre disipline edilmesi gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, düzenlemeler yapıldığını da duyurdu. "İnsanların tercihlerini sınırlandırmamız söz konusu değil." diye konuşan Uraloğlu, "Discort'u kapattık. Malum olaylar olmadan kapanmış olsaydı, ciddi bir tartışma olurdu." ifadelerini kullandı.
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