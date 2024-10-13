Sosyal medya için düzenleme sinyali

Sosyal medya platformları Telegram ve Discord üzerinden yapılan paylaşımlara tepkiler sürüyor.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanal 7 yayınında sosyal medyada şiddet ve istismar içerikli paylaşımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Uraloğlu, toplumun sosyal medyayı sevdiğini dile getirip "Dünyada sosyal medya kullanımı 6,5 saat iken bizde 7 saat." dedi.



DÜZENLEMELER YAPILIYOR



Sosyal medyanın belirli kurallara göre disipline edilmesi gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, düzenlemeler yapıldığını da duyurdu. "İnsanların tercihlerini sınırlandırmamız söz konusu değil." diye konuşan Uraloğlu, "Discort'u kapattık. Malum olaylar olmadan kapanmış olsaydı, ciddi bir tartışma olurdu." ifadelerini kullandı.

