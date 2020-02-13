Sosyal medya için hukuki düzenleme yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce "tam bir çöplük ve başı boş bir mecra" dediği sosyal medya için yeni hukuki düzenlemeler yolda.



Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, günün şartlarına cevap verebilecek yeni medya hukukunun temel çerçevesine belirlemek üzere harekete geçti. Hukuk Politikaları Kurulu Başkanı Mehmet Uçum ve kurul üyeleri yeni çalışma için ilk adımı medya temsilcileriyle bir araya gelerek attı.

Uçum, çalışmanın Basın İş Kanunu ile Basın Kanunu da kapsayacağını belirterek, "Artık Basın Kanunu internet medyasının çok katmanlı bir hale geldiği bir dönemde ihtiyacı karşılayacak yeterlilikte değil" dedi.



Öte yandan Uçum, "21. yüzyılın medya hukukunu nasıl oluşturacağımıza kafa yoracağız" belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun çalışmaları hakkında da bilgi veren Uçum hukuk ve sistem reformu, hak ve özgürlükler hukuku, çalışma ilişkileri, ceza hukuku, avukatlık hukuku ve kişisel veriler hukuku alanlarında oluşturulan çalışma gruplarının, şimdiye kadar 35 kurul toplantısı ve 33 çalıştay gerçekleştirdiğini anlattı.

Uçum, Kurul'un güncel hukuki tartışmalarla ilgili Cumhurbaşkanına danışmanlık yaptığını da kaydetti.

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