Sosyal medya için video çekerken evi yaktı

İstanbul'da 13 yaşındaki çocuk, sosyal medyaya video çekerken evi yaktı.
Yangın, dün sabah 10.00 sıralarında Zeytinburnu ilçesi Seyitnizam Mahallesi'nde çıktı.
İddialara göre, 13 yaşındaki down sendromlu çocuk sosyal medyaya video çekmek istediği sırada elinde çakmakla koltuğu yaktı. Alevlerin bir anda yükselmesiyle anne çığlık çığlığa yardım istedi.
CAN PAZARI YAŞANDI
Çevredeki esnaf ve komşular yardıma koştu. Ancak kapı açılamayınca birinci katın pencere ve balkonuna ulaşılmaya çalışıldı.
Kimi merdiven uzattı kimi ise pencere korkuluklarına basarak birinci kata tırmandı.
Yardıma koşanlar camlar kırılarak içeridekiler kurtarılmaya çalıştı.
ANNE VE ÇOCUĞUN DURUMU İYİ, BABA YOĞUN BAKIMDA
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri babayı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Anne ve çocukların sağlık durumu iyiyken babanın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.