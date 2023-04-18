Sosyal medya için video çekerken evi yaktı

İstanbul Zeytinburnu'nda 13 yaşındaki bir çocuk, sosyal medyaya video çekmek isterken evde yangın çıkardı. Kapı açılamayınca mahalleli balkon ve pencerelerden içeriye girmeye çalıştı. Can pazarı yaşanan yangında yaralanan baba yoğun bakımda tedaviye alındı. Anne ve çocuğun sağlık durumları ise iyi.

Sosyal medya için video çekerken evi yaktı

'da 13 yaşındaki çocuk, sosyal medyaya video çekerken evi yaktı.

, dün sabah 10.00 sıralarında Zeytinburnu ilçesi Seyitnizam Mahallesi'nde çıktı.

İddialara göre, 13 yaşındaki down sendromlu çocuk sosyal medyaya video çekmek istediği sırada elinde çakmakla koltuğu yaktı. Alevlerin bir anda yükselmesiyle anne çığlık çığlığa yardım istedi. 

Sosyal medya için video çekerken evi yaktı - 1

CAN PAZARI YAŞANDI

Çevredeki esnaf ve komşular yardıma koştu. Ancak kapı açılamayınca birinci katın pencere ve balkonuna ulaşılmaya çalışıldı.

Kimi merdiven uzattı kimi ise pencere korkuluklarına basarak birinci kata tırmandı.

Sosyal medya için video çekerken evi yaktı - 2

Yardıma koşanlar camlar kırılarak içeridekiler kurtarılmaya çalıştı.

ANNE VE ÇOCUĞUN DURUMU İYİ, BABA YOĞUN BAKIMDA

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri babayı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Sosyal medya için video çekerken evi yaktı - 3

Anne ve çocukların sağlık durumu iyiyken babanın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

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