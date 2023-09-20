Sosyal medya kullanıcılarına “yanıltıcı bilgiyi yayma” operasyonu: 27 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla 27 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.



Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı desteğiyle hakkında gözaltı kararı bulunan 27 kişiye yönelik, 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Düzenlenen operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı.

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “İnternette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, vatandaşlarımıza yanıltıcı bilgileri alenen yayarak paylaşımlar yaptığı tespit edilen, sosyal medya hesap yöneticileri hakkında 14 ilimizde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.” ifadelerini kullandı.