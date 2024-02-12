Sosyal medya paylaşımı 33 bin liraya patladı

Mersin'de aracıyla drift yapan sürücüye para cezası kesildi.

Yenişehir ilçesinde bir otoparkta H.E.Ç. adlı sürücü, otomobiliyle drift attı.

Drift anlarını cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaşlar ise bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.