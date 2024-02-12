Sosyal medya paylaşımı 33 bin liraya patladı

Mersin'de bir kişi aracıyla otoparkta drift attı. Çevredeki vatandaşlar drift görüntülerini çekip sosyal medyadan paylaşınca devreye polis girdi. 33 bin 739 lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine de 2 ay el konuldu.

Sosyal medya paylaşımı 33 bin liraya patladı

'de aracıyla drift yapan sürücüye para cezası kesildi.

Yenişehir ilçesinde bir otoparkta H.E.Ç. adlı sürücü, otomobiliyle drift attı.

Drift anlarını cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaşlar ise bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medya paylaşımı 33 bin liraya patladı - 1

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçen il emniyet müdürlüğü şube müdürlüğü ekipleri sürücüye ulaştı.

Sürücüye drift atmak ve sürücü belgelerini yanında bulundurmamaktan 33 bin 739 TL ceza uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulduğu bildirildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...