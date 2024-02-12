Sosyal medya paylaşımı 33 bin liraya patladı

Mersin'de aracıyla drift yapan sürücüye para cezası kesildi.
Yenişehir ilçesinde bir otoparkta H.E.Ç. adlı sürücü, otomobiliyle drift attı.
Drift anlarını cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaşlar ise bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçen il emniyet müdürlüğü trafik şube müdürlüğü ekipleri sürücüye ulaştı.
Sürücüye drift atmak ve sürücü belgelerini yanında bulundurmamaktan 33 bin 739 TL ceza uygulandı.
Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulduğu bildirildi.
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