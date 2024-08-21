Sosyal medya paylaşımı sonu oldu: 16 yaşındaki Emir’i öldüren dayak

İstanbul’da bir genç, sosyal medya paylaşımı nedeniyle öldüresiye dövüldü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Olay, Sarıyer’deki Ayazağa’da 17 Ağustos cumartesi günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi.



İddiaya göre, 16 yaşındaki Emir Koçhan arkadaşları ile birlikte, “Ayazağa kedileri, geliyorum.” yazılı duvarın önünde fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabında paylaştı.



Bu paylaşımın altında yapılan yorumlar ise tartışmalara neden oldu.



İddiaya göre Koçhan, arkadaşlarıyla birlikte sosyal medyaya görüntü çekmek için Ayazağa Mahallesi’ne gitti.



Durumu öğrenen karşı tarafın da olay yerine gelmesinin ardından tartışma çıktı.



Tartışma kavgaya dönüştü.