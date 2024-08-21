Sosyal medya paylaşımı sonu oldu: 16 yaşındaki Emir’i öldüren dayak

İstanbul Sarıyer’de sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan genç, iddiaya göre fotoğrafta yer alan “Ayazağa kedileri, geliyorum.” ifadesi nedeniyle öldüresiye dövüldü. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan 16 yaşındaki Emir Koçhan, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan polis, 4 kişiyi gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Sosyal medya paylaşımı sonu oldu: 16 yaşındaki Emir’i öldüren dayak

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’da bir genç, paylaşımı nedeniyle öldüresiye dövüldü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Sarıyer’deki Ayazağa’da 17 Ağustos cumartesi günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, 16 yaşındaki Emir Koçhan arkadaşları ile birlikte, “Ayazağa kedileri, geliyorum.” yazılı duvarın önünde fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabında paylaştı.

Bu paylaşımın altında yapılan yorumlar ise tartışmalara neden oldu.

İddiaya göre Koçhan, arkadaşlarıyla birlikte sosyal medyaya görüntü çekmek için Ayazağa Mahallesi’ne gitti.

Durumu öğrenen karşı tarafın da olay yerine gelmesinin ardından tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüştü.

Sosyal medya paylaşımı sonu oldu: 16 yaşındaki Emir’i öldüren dayak - 1

Kalabalık grup tarafından dövülen Emir baygınlık geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Koçhan’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ağır yaralanan Koçhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Koçhan, dün yaşamını yitirdi.

Koçhan’ın cenazesinin bugün Ayazağa Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliyi polis merkezine götürdü.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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