Sosyal medya paylaşımına ihbar yağdı: Dilan Polat ve Engin Polat hakkında uyuşturucu suçlamasıyla gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğiyle ilgili yapılan ihbarlar sonucunda videoda yer alan Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

Videoda, soruşturma konu kişiler birlikte görünürken, Dilan Polat'ın konuşmaları duyuluyor. Dilan Polat, Hazal Erdoğan'a ayağa kalkmasını söylüyor, Erdoğan, ayağa kalkacak halde olmadığı yanıtını veriyor. Bu sırada Alper Kürşat ise sephayı siliyor. Engin Polat ise koltukta sıkıntılı bir şekilde yer alıyor.

Bu video, sosyal medyada kendilerinde olmadıkları veya madde etkisinde oldukları gibi yorumlarla yayıldı.

Kişiler hakkında savcılıkça ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçlarından gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bahse konu video içeriği ve yapılan benzer ihbarlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca videoda yer alan şahıslara ilişkin TCK 191 kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır.



Video detayli bir şekilde incelendiğinde şahısların Engin Polat, Alper Kürsat Polat ve Hazal Erdoğan isimli sahıslar oldugu, ayrıca bahse konu videoyu çeken şahsın Dilan polat isimli şahıs olduğu tespit edilmiş olup şahıslar hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul Etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçlarından gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacı ile gözaltı talimatı verilmiştir."

