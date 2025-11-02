Sosyal medya paylaşımları harekete geçirdi: Sürücülere binlerce lira ceza

Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 8 sürücüye binlerce lira ceza kesildi.

Sosyal medya paylaşımları harekete geçirdi: Sürücülere binlerce lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan 3 farklı paylaşımla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, paylaşımlara konu olan yarışan, emniyet şeridini kullanan ve egzoz patlatan 8 aracı tespit etti.

Sürücülere, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 75 bin 129 lira cezai işlem uygulandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
  • Etiketler :
  • Türkiye
  • Trafik Cezası
  • Kayseri
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...