Sosyal medya paylaşımları harekete geçirdi: Sürücülere binlerce lira ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan 3 farklı paylaşımla ilgili çalışma başlattı.



Ekipler, paylaşımlara konu olan yarışan, emniyet şeridini kullanan ve egzoz patlatan 8 aracı tespit etti.



Sürücülere, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 75 bin 129 lira cezai işlem uygulandı.

