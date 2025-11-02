Sosyal medya paylaşımları harekete geçirdi: Sürücülere binlerce lira ceza
Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 8 sürücüye binlerce lira ceza kesildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan 3 farklı paylaşımla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, paylaşımlara konu olan yarışan, emniyet şeridini kullanan ve egzoz patlatan 8 aracı tespit etti.
Sürücülere, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 75 bin 129 lira cezai işlem uygulandı.
