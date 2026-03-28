Sosyal medya şebekesine operasyon: 15 kişi tutuklandı

28.03.2026 08:37

Anadolu Ajansı

Ankara'da sosyal medyada tanıştıkları kişilerin para ve değerli eşyalarını çalan şebekeye yönelik operasyonda 15 şüpheli tutuklandı.

Başkentte sosyal medyada tanıştıkları kişileri gasbeden şebekeye operasyon düzenlendi.

 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada tanıştıkları kişilerin adreslerine giderek silah tehdidiyle para ve değerli eşyasını gasbeden şebeke üyelerine yönelik çalışma yürüttü.

 

20 HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞTILAR

 

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerin benzer yöntemle 20 gasp olayını gerçekleştirdiklerini belirledi.

 

Ekiplerce tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 23 zanlı yakalandı.

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.

