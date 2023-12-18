Sosyal medya sokak röportajındaki açıklamalarıyla gündem olan Zeliha Burtek'i konuşuyor: Akademisyen Zeliha Burtek kimdir?

BURTEK'İN AÇIKLAMALARI

Türkiye'nin şu anda en büyük sorununun sosyal çürüme olduğunu ifade eden Burtek; "Dünya tarihi iktisadi olarak her zaman toparlandı. Bir sürü krizler görüldü. Ekonomi her zaman toparlanır, kapital kendini yok etmez ama sosyal çürümeyi de düzeltemezsiniz. Şu anda Türkiye'de sosyal çürüme var. Bunun düzelmesi için çok zor, çok zor dönüşü olmayan bir yerdeyiz." ifadelerini kullandı.

Burek, sosyal çürümeyi ise; "Sosyal çürüme şu etik denen şeyin yok olması, etik yaşam felsefesi demek. Türkiye'de yaşam felsefesi kalmadı. Yani şöyle bir şey söyleyeyim, yani Türk edebiyatını, Türk sinemasını, Türk tiyatrosunu düşünün. Bu edebiyatta bu tiyatroda, sanatta hiçbir şekilde yazında ve düşün de hiçbir zaman için göçmen kültürü, mülteci kültürü ya da mafya ya da işte kara para aklama gibi kavramlar olmazdı. Ama şu anda biz yavaş yavaş kültürel anlamda bütün ortaya çıkacak yapıtlarda bu kavramlarla karşılaşmaya başlayacağız. Sosyal çürüme bu demek başka bir toplum olduk. Biz Güney Amerika ülkesi değildik ama Güney Amerika ülkesi olmaya başladık. Çok tuhaf değil mi?" sözleriyle tanımladı.

ZELİHA BURTEK KİMDİR?



Mimarlık, sanat tarihi ve felsefe alanlarında akademik kariyer yapan Zeliha Burtek, 21 yıl boyunca çeşitli üniversitelerde ders verdi. 25 yıldır sokak hayvanlarını beslemeye kendisini adayan Burtek hayvan sevgisiyle öne çıkan bir isim.



Zeliha Burtek, MSGÜ'de (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) sosyoloji doktorası, Galatasaray Üniversitesi'nde de felsefe masterı yaptı.