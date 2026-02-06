Sosyal medya ünlülerine uyuşturucu ve fuhuş gözaltısı

Sosyal medya ünlülerine yönelik uyuşturucu ve fuhuş suçlamalı soruşturmada yeni bir operasyon yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında altı şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ALTI SOSYAL MEDYA ÜNLÜSÜ GÖZALTINDA

Sosyal medya ünlüleri Simge Barankoğlu, Heves Güzel, Ebru Arman, Eda Alboya, Arif İskilip ile Taha Özer gözaltına alındı.

Şüpheli Güzel'in Antalya'daki evinde sentetik hap ile uyuşturucu da ele geçirildi.

SUÇLAMALAR NELER?

Gözaltına alınan isimlere kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, fuhuş için yer ve imkan sağlamak ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirme, kolaylaştırma suçlamaları yöneltildi.