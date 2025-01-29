Sosyal medya ünlüsü çiftten kötü haber

"ÇOK UĞRAŞTIM AMA YAŞATAMADIM"



Aras'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi.

Burada gözyaşı döken Ayşegül Çelik, "Çok uğraştım ama yaşatamadım" diyerek feryat etti.

Acılı baba Alparslan Çelik de "Aras'ın çok seveni vardı. Milyonlarca kişi kendi evladı gibi bağrına basıyordu. Diyecek çok fazla bir şeyim yok, yüreğim yanıyor. Allah onu en güzel yerine, cennetine aldı. İnşallah cennette buluşuruz. Çok acılar çekti, çok mücadeleler verdi. En son enfeksiyon vücudunu kaplamış, baş edemedi, son savaşıydı. Huzur içinde uyusun, koşsun, oynasın. Birkaç defa yenmişti ama en son başaramadı" diye konuştu.