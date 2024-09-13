Sosyal medya ünlüsü "Jahrein" tutuklandı

Antalya'da "Pungent 666" ve "Jahrein" rumuzlu iki sosyal medya ünlüsü, kız çocuklarına ilişkin müstehcen sözleri nedeniyle gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sosyal medya ünlüsü "Jahrein" tutuklandı

Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
 
"X (Twitter) isimli platformu üzerinden 'Rockerpuck_Evil' kullanıcı adı ve 'Pungent 666' rumuzu ile yöneticisi olduğu 'İncel sohbet odası' başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüş, Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 'Rockerpuck_Evil' kullanıcı isimli 'Pungent 666' rumuzlu X hesabı kullanıcısının Ertürk Kösen, Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yapan 'Jahrein' isimli/rumuzlu kullanıcının Ahmet Sonuç olduğu tespit edilerek aynı gün içersinde Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan gözaltına alındıkları bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Gözaltında bulunan Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç isimli şahıslar 13.09.2024 günü sevk edildikleri adli makamlarca Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan tutuklandı."

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