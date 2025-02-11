Sosyal medya üzerinden düşük faizli kredi dolandırıcılığı

Niğde’de sosyal medya üzerinden düşük faizli kredi vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Sosyal medya üzerinden düşük faizli kredi dolandırıcılığı

Bir vatandaşın şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatlarıyla başlatılan nitelikli suçu kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 8 şüpheli tespit edildi.

Mersin, Samsun, Kayseri illeri koordinesinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda tespit edilen 8 şüpheliden 6’sı yakalandı.

Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2’si serbest bırakılırken 4 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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