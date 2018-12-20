Kayseri'de düzenlenen operasyonda internet üzerinden silah satışı ve teşhiri yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinde silah teşhiri ve ticareti yapanlara yönelik teknik ve fiziki takibin ardından operasyon belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca, 2 şarjör, ruhsatsız av tüfeği, 43 tabanca mermisi, 26 av tüfeği kartuşu, 2 M3 mermisi, bir G3 mermisi ve 3 kama ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sosyal medya üzerinden silah satışına 7 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Kayseri'de internet üzerinden silah satışı ve teşhiri yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen operasyonda internet üzerinden silah satışı ve teşhiri yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.