Sosyal medya yayınında kadına şiddet uygulayan zanlı yakalandı
01.12.2025 20:29
Anadolu Ajansı
AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadaki canlı yayında kadına şiddet uyguladığı tespit edilen şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyada gerçekleştirilen canlı yayında "bir erkeğin yanındaki kadına bağırarak fiziksel şiddet uyguladığının" Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığınca belirlendiğini bildirdi.
Yerlikaya, çalışmalar sonucu N.K. isimli kadına şiddet uygulayan şüphelinin, engelli raporu bulunan B.S. olduğunun tespit edildiğini ve zanlının yakalandığını belirtti.