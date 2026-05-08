Sosyal medyada 15 yaş yasağı nasıl uygulanacak?

Yılda 200 milyar doların üzerine çıkan geliriyle dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri haline gelen Meta ; Facebook, Instagram ve WhatsApp başta olmak üzere çok sayıda uygulamanın sahibi.

Şirket, 15 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklama kararını saygıyla karşıladıklarını açıkladı.

NTV'den Sinan Kunter'in sorularını yanıtlayan Meta şirketinin Türkiye Kamu Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Kojo Boakye, gençlerin yaşlarına uygun deneyimler yaşamalarını istediklerini dile getirdi.

"Bu tip yasaların bulunduğu ülkelerde gözlemlediğim bir zorluk var." ifadelerini kullanan Boakye, "O da gençlerin keşfedip toplandığı bazı uygulamaların söz konusu düzenlemeye alınmaması." dedi.

Gençlerin bu tür uygulamalara yöneldiklerini işaret eden Boakye, "Başlarına kötü deneyimler gelebiliyor. Oysa biz Instagram gibi uygulamalarımızda, eskiden beri genç hesaplar üzerinde ebeveynlere kontrol yetkisi sağlıyoruz. 15 yaşın altındakiler, uygulama indirilen alanlarda belirlenmeli." diye konuştu.