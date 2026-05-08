Sosyal medyada 15 yaş yasağı nasıl uygulanacak?
08.05.2026 12:33
TBMM'de çıkan karar ile 15 yaş altı çocukların sosyal medyada hesap açmaları yasaklanmıştı. Peki çocukların sosyal medyaya erişimi nasıl engellenecek? Meta şirketinin Türkiye Kamu Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Kojo Boakye NTV'nin sorularını yanıtladı.
Yılda 200 milyar doların üzerine çıkan geliriyle dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri haline gelen Meta; Facebook, Instagram ve WhatsApp başta olmak üzere çok sayıda uygulamanın sahibi.
Şirket, 15 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklama kararını saygıyla karşıladıklarını açıkladı.
NTV'den Sinan Kunter'in sorularını yanıtlayan Meta şirketinin Türkiye Kamu Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Kojo Boakye, gençlerin yaşlarına uygun deneyimler yaşamalarını istediklerini dile getirdi.
"Bu tip yasaların bulunduğu ülkelerde gözlemlediğim bir zorluk var." ifadelerini kullanan Boakye, "O da gençlerin keşfedip toplandığı bazı uygulamaların söz konusu düzenlemeye alınmaması." dedi.
Gençlerin bu tür uygulamalara yöneldiklerini işaret eden Boakye, "Başlarına kötü deneyimler gelebiliyor. Oysa biz Instagram gibi uygulamalarımızda, eskiden beri genç hesaplar üzerinde ebeveynlere kontrol yetkisi sağlıyoruz. 15 yaşın altındakiler, uygulama indirilen alanlarda belirlenmeli." diye konuştu.
Kojo Boakye
KOBİ'LERE YAPAY ZEKA KATKISI
Teknoloji şirketleri, son dönemde yatırımlarını yapay zeka üzerine yoğunlaştırdı. Türkiye'deki çok sayıda şirket de yapay zekayı ticarette kullanmaya başladı.
Türkiye'nin ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işletmeler ülkesi olduğuna dikkat çeken Boakye, "Aslında yapay zekanın en büyük etkisi de bu işletmeler üzerinde olacak. Şirket yöneticileri de buna inanıyor." dedi.
Konuyu örnek vererek açıklayan Boakye, şöyle devam etti:
“Örneğin Türkiye'de çalıştığımız bir giyim firması, müşteri beklentilerini sosyal medya üzerinden yapay zeka ile anlayarak, ikinci kez alışveriş yapanların oranını yüzde 158 artırdı ve satış gelirini de 2,5 katına çıkardı. Ayrıca yaptığımız araştırma gösteriyor ki; Türkiye'de insanların yüzde 73'ü sosyal medyadan iletişim kuramadığı firmalardan alışveriş yapmak istemiyor.”