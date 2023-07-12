Sosyal medyada alevlenen AB ve kokoreç tartışması: "Kokoreç zaten AB'ye girdi"

Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci yine kokoreç tartışmalarını gündeme taşıdı. Sosyal medyada kokoreç satışının yasaklanabileceği iddia edilirken, üreticiler Almanya'da ve Fransa'da kokoreç işletmelerinin açıldığını dile getirdi.

Sosyal medyada alevlenen AB ve kokoreç tartışması: "Kokoreç zaten AB'ye girdi"
Yunanistan, yine Türk lezzetini sahiplendi: Kokoreç bu sefer "kokoretsi" oldu

Yunanistan, yine Türk lezzetini sahiplendi: Kokoreç bu sefer "kokoretsi" oldu

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İsveç'in NATO'ya girme konusu ve ardından 'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üye olma durumu gündemdeki yerini korurken, sosyal medyada kokoreç tartışmaları da alevlendi.

Başta sosyal medyada olmak üzere "Kokorece yasak gelecek" iddia edildi.

Balıkesir'deki üreticilerden Erdal Aslanboğa, Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğunda kokoreç dükkanlarının açıldığını ifade etti.

"Bizden önce kokorecimizi Avrupa Birliği'ne aldılar. Üretimler zaten artık Avrupa standartlarında." diyen Aslanboğa, üretimlerin ve tesislerin bakanlık onaylı olduğunu dile getirdi.

Sosyal medyada alevlenen AB ve kokoreç tartışması: "Kokoreç zaten AB'ye girdi" - 1

"TÜRKİYE'DEN ÖNCE AB'YE GİRDİ"

Bu tarz haberlerin asılsın olduğunun da altını çizen Aslanboğa, "Yunanistan'da kokorece sahip çıktılar kısa süre önce. Bugün İtalya'da, Fransa'da da, İspanya'da da kokoreç yapılıyor. Onlar biraz daha değişik versiyonunu yapıyorlar. Şu an kokoreç Türkiye'den önce AB'ye girdi." dedi.

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