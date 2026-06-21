Sosyal medyada başörtülülere aşağılayıcı ifadeler kullanan kişi hakkında gözaltı kararı

H.Ö sosyal medyada, metro sırası beklerken yaşadığını öne sürdüğü bir olayı anlatırken çeşitli ifadeler kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı , bu ifadelerin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA



Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Gürlek paylaşımında, "Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan; ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel haklarını korumak adına, nefret suçlarına karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.