Sosyal medyada beğeni boşanma nedeni sayıldı

Yargıtay boşanma davaları için emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Sosyal medyada karşı cinsin fotoğraflarını beğenmek, ağır kusur ve boşanma nedeni sayıldı.

SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI

Davaya konu olay Kayseri'de yaşandı.

Bir kadın eşinin sosyal medyada başka kadınların fotoğraflarını beğendiği ve sadık olmadığı gerekçeleriyle boşanma davası açtı ve eşinin sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığını öne sürdü.

Yerel mahkeme erkeği ağır kusurlu sayıp tazminat ödenmesine de hükmetti.

Dosya itiraz üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne geldi. Yargıtay, mahkemenin verdiği kararı oy birliğiyle onadı.

Böylece, sosyal medyada karşı cinse ait fotoğrafları beğenmek güven sarsıcı davranış ve boşanma nedeni olarak sayıldı.