Sosyal medyada bukalemun, baykuş ve yılan satışına 230 bin TL ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medyada Yemen bukalemunu, kuzgun, peçeli baykuş ve piton gibi ticareti yasaklanan hayvanları satışa sunan kişilere 230 bin TL para cezası uygulandığını duyurdu.



DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Biyokaçakçılıkla mücadeleyi sadece sahada değil sanal ortamda da sürdürüyoruz.