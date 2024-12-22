Sosyal medyada çocuklar için yeni sistem: Bakan Göktaş duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyanın olumsuz etkilerine maruz kalan çocukların risk altında olduğunu belirtti. Sabah gazetesine konuşan Bakan Göktaş, platformlara yönelik yasaklamalar yerine, çocuklar için doğrulama sistemlerinin kurulacağını söyledi.



Göktaş, "Sosyal medya platformları ve dijital oyun ürüeticilerinin kullanıcının çocuk olduğunu tespit etmesi için yaş doğrulama sistemi kurmalarını öngörüyoruz. Yani "Dijital kimlik" uygulamasını hedefliyoruz." dedi.



Göktaş, "Kısıtlamada 16 yaş kriterini esas almakla birlikte uzman görüşlerini de alarak kademeli tespit edilmesini planlıyoruz. " ifadelerini de kullandı.