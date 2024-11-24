Sosyal medyada çocukların tehlikeli oyunu: Silahla birbirlerine ateş ettikleri anları paylaştılar

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde 14 ve 17 yaşlarında olan iki çocuk sokak ortasında kuru sıkı tabancayla birbirlerine ateş edip o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüler sanal devriye esnasında çocuk polisleri tarafından fark edildi. 2 çocuk yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medyada çocukların tehlikeli oyunu: Silahla birbirlerine ateş ettikleri anları paylaştılar

Arnavutköy’de U.Y. (14) ve O.Y. (17) isimli iki çocuk birbirlerine sokak ortasında ateş ederek o anları video kaydına aldı. Videoları hesaplarından paylaşan çocuklar Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Büro ekiplerinin sanal devriyesi esnasında fark edildi.

Görüntülerin fark edilmesi üzerine harekete geçen polisler kimlik tespitini yaptığı iki çocuğu yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan çocukların, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öne Çıkan Video

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...