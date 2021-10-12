Sosyal medyada çok konuşulmuştu: 3 yaşındaki Muhammet'e protez bacak

Mardin'de doğuştan yürüme engelli doğan 3 yaşındaki Muhammet'in görüntüleri sosyal medyada birçok kişinin dikkatini çekti. Kaymakamlık tarafından protez bacak sipariş edildiğini öğrenen Muhammet, koşmak için gün sayıyor.

Haberler - DHA 12.10.2021 - 10:59

Sosyal medyada çok konuşulmuştu: 3 yaşındaki Muhammet'e protez bacak

’in Kızıltepe ilçesinde koltuk değneğiyle yürürken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Suriyeli 3 yaşındaki Muhammet Hüseyin için kaymakamlık tarafından siparişi verildi.

Suriyeli ailenin 3 yaşındaki oğulları Muhammed, doğuştan yürüme engelli doğdu. Sağ diz kapağından aşağısı olmayan Muhammed, koltuk değneği ile yürümeye başladı.

Muhammet'in sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, çok sayıda kişi tarafından izlendi. Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın talimatıyla Muhammed’in ailesine ulaşıldı.

Kaymakamlık görevlileri, uzman ekiple aileyi ziyaret etti. Muhammet'in için ölçüleri alındı. Protez bacağı sipariş edilen Muhammed, rahatça yürümek için gün saymaya başladı.

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